Ещё
Забравший с пляжа тело мертвого кита турист будет наказан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забравший с пляжа тело мертвого кита турист будет наказан 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Гуанчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — Турист, забравший тело мертвого детеныша кита с местного пляжа южнокитайской провинции Гуандун, будет наказан. Об этом во вторник сообщили местные власти.
По сообщению местного управления по делам рыболовства, власти нашли туриста, забравшего мертвого кита с пляжа острова Хайлин, популярного туристического места.
Видео, на котором турист уносит с пляжа животное на своем плече, появилось на сайте микроблогов Sina Weibo на прошлой неделе, что вызвало общественный резонанс. Как сообщили сотрудники местных правоохранительных органов, на теле животного около 120 см в длину и весом порядка 15 кг имелись шрамы.
Результаты расследования показали, что животное представляло собой малую косатку — животное, находящееся в Китае под государственной защитой второй категории.
Согласно законодательству КНР, человек, обнаруживший тело дикого животного, обязан доложить о нем властям, а не забирать его. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Открыт прямой авиарейс между Сианем и Лондоном В САР Сянган оборот розничной торговли за первый квартал повысился на 14,3 проц Развитие туризма в новом поселке Цзыцзинхуа в провинции Аньхой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы282
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде106
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии241
Китай сделал заявление по иранской сделке126
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы290
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение