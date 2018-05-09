Забравший с пляжа тело мертвого кита турист будет наказан

Гуанчжоу , 9 мая / Синьхуа / — Турист, забравший тело мертвого детеныша кита с местного пляжа южнокитайской провинции Гуандун, будет наказан. Об этом во вторник сообщили местные власти.

По сообщению местного управления по делам рыболовства, власти нашли туриста, забравшего мертвого кита с пляжа острова Хайлин, популярного туристического места.

Видео, на котором турист уносит с пляжа животное на своем плече, появилось на сайте микроблогов Sina Weibo на прошлой неделе, что вызвало общественный резонанс. Как сообщили сотрудники местных правоохранительных органов, на теле животного около 120 см в длину и весом порядка 15 кг имелись шрамы.

Результаты расследования показали, что животное представляло собой малую косатку — животное, находящееся в Китае под государственной защитой второй категории.

Согласно законодательству КНР, человек, обнаруживший тело дикого животного, обязан доложить о нем властям, а не забирать его. -0-