Видеоролик «Земли леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве 

Видеоролик о Всемирном дне туризма на «Земле леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка. Взяв золото в номинации «Объекты социального туризма», видеоролик успешно прошел дальневосточный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России — 2018» и вышел в финал всероссийского конкурса.
Фестиваль-конкурс «Диво России» выполняет задачи повышения туристической привлекательности страны, выявления интересных объектов. Участники знакомят с изюминками региона самый широкий круг людей.
Наряду с мнением экспертного совета в конкурсе будет учитываться и зрительский интерес к видео: победу может одержать ролик с наибольшим количеством просмотров на YouTube.
Автором видеоролика выступил режиссер монтажа из Владивостока Андрей Пичугин. Проект представляет первый в национальном парке туристический слет. В видео рассказывается, как юные путешественники из Хасанского района Приморья приняли вызов полосы препятствий и научились правильно вести себя в заповедном лесу, чтобы сберечь уникальную природу родного края.