Ещё
Видеоролик «Земли леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видеоролик «Земли леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Видеоролик о Всемирном дне туризма на «Земле леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка. Взяв золото в номинации «Объекты социального туризма», видеоролик успешно прошел дальневосточный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России — 2018» и вышел в финал всероссийского конкурса.
Фестиваль-конкурс «Диво России» выполняет задачи повышения туристической привлекательности страны, выявления интересных объектов. Участники знакомят с изюминками региона самый широкий круг людей.
Наряду с мнением экспертного совета в конкурсе будет учитываться и зрительский интерес к видео: победу может одержать ролик с наибольшим количеством просмотров на YouTube.
Автором видеоролика выступил режиссер монтажа из Владивостока Андрей Пичугин. Проект представляет первый в национальном парке туристический слет. В видео рассказывается, как юные путешественники из Хасанского района Приморья приняли вызов полосы препятствий и научились правильно вести себя в заповедном лесу, чтобы сберечь уникальную природу родного края.
Primpress: последние новости
«Наш нравственный долг – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне» Путин предупредил об очень тяжелых последствиях Вертолет родом из Приморья разбился в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке226
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа82
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»164
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
«Уговаривают не носить ордена»80
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение