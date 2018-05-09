Видеоролик «Земли леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве

Видеоролик о Всемирном дне туризма на «Земле леопарда» представит туристический потенциал Дальнего Востока в Москве , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка. Взяв золото в номинации «Объекты социального туризма», видеоролик успешно прошел дальневосточный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России — 2018» и вышел в финал всероссийского конкурса.

Фестиваль-конкурс «Диво России» выполняет задачи повышения туристической привлекательности страны, выявления интересных объектов. Участники знакомят с изюминками региона самый широкий круг людей.

Наряду с мнением экспертного совета в конкурсе будет учитываться и зрительский интерес к видео: победу может одержать ролик с наибольшим количеством просмотров на YouTube.