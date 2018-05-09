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Турист из России впал в кому на турецком курорте
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Турист из России впал в кому на турецком курорте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Екатеринбурга, отправившийся вместе с семьей на отдых в турецкий город Алания был доставлен в больницу в состоянии комы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя страховой компании ERV.
3 мая супруга россиянина вернулась в номер отеля, где обнаружила мужчину после попытки совершить самоубийство. Медики диагностировали у него сердечный приступ. В данный момент пострадавший продолжает находиться в больнице в состоянии комы.
Страховщики отказались оплатить лечение и транспортировку мужчины, отметив, что данный случай не входит в список предусмотренных в пункте о компенсации.
Близкие екатеринбуржца признались, что врачи до сих пор не смогли стабилизировать его состояние. В ближайшее время сотрудники больницы будут наблюдать за реакциями мозга пациента. Определив их, они смогут сделать вывод о том, возможно ли будет переместить его на родину.
Персонал больницы оценил затраченные на пребывание россиянина в учреждении средства в 10 тысяч евро. Счет они предъявили семье потерпевшего.
В Турции несколько дней назад сообщили о рекордном потоке туристов из России. По оценкам экспертов, в 2018 году россияне побили максимальные показатели 2014 года, когда было зафиксировано наибольшее число туристов, отправившихся отдыхать на турецкие курорты.
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