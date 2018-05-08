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Летом самолеты из Ростова в Турцию будут летать каждый день
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Летом самолеты из Ростова в Турцию будут летать каждый день 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Турецкие авиалинии увеличили частоту полетов из Ростова в Стамбул. Если еще пару месяцев назад самолеты из Платова в Стамбул летали три-четыре раза в неделю, то сегодня — шесть раз. А с 4 июня перелет из Ростова в Турцию будет осуществляться каждый день.
— Минимальная цена билета составит порядка 18 тысяч рублей в одну сторону и около 23 тысяч рублей за билет туда-обратно, — сообщает «Ростов-Транспорт».
13 июня авиакомпания «Алроса» запускает рейс до Якутии. Из Платова в Мирный через Новосибирск самолеты будут вылетать в среду в 15:50. В Новосибирске борт приземлится в 8 вечера по Москве, а по местному времени — в 12 ночи. В аэропорту Мирного ростовчане будут в 8 утра по местному времени и в 2 часа ночи — по Москве.
Обратный вылет из Мирного в 11:30 по местному времени, промежуточная посадка в Новосибирске в 12:20 по местному времени. Прилет в Ростов в 14:00.
Минимальная цена перелета — 23 610 рублей за человека в один конец.
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