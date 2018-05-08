Летом самолеты из Ростова в Турцию будут летать каждый день

Турецкие авиалинии увеличили частоту полетов из Ростова в Стамбул . Если еще пару месяцев назад самолеты из Платова в Стамбул летали три-четыре раза в неделю, то сегодня — шесть раз. А с 4 июня перелет из Ростова в Турцию будет осуществляться каждый день.

— Минимальная цена билета составит порядка 18 тысяч рублей в одну сторону и около 23 тысяч рублей за билет туда-обратно, — сообщает «Ростов-Транспорт».

13 июня авиакомпания «Алроса» запускает рейс до Якутии . Из Платова в Мирный через Новосибирск самолеты будут вылетать в среду в 15:50. В Новосибирске борт приземлится в 8 вечера по Москве , а по местному времени — в 12 ночи. В аэропорту Мирного ростовчане будут в 8 утра по местному времени и в 2 часа ночи — по Москве.

Обратный вылет из Мирного в 11:30 по местному времени, промежуточная посадка в Новосибирске в 12:20 по местному времени. Прилет в Ростов в 14:00.

Минимальная цена перелета — 23 610 рублей за человека в один конец.