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За ЗОЖ и туризм: в пермских электричках отменили плату за провоз велосипедов
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За ЗОЖ и туризм: в пермских электричках отменили плату за провоз велосипедов 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В мае в пермских электричках стартовала акция по бесплатному провозу велосипедов. Пермская пригородная компания, таким образом, преследует две цели: пропаганда здорового образа жизни и популяризация внутреннего туризма.
С каждым годом растет количество перевезенных велосипедов. В 2015 их было полторы тысячи, в 2016 — в два раза больше, а в 2017 — более 3600 велосипедов. По статистике, большинство велосипедистов выезжают за город именно для прогулок. Самым популярным маршрутом у пермяков стало кунгурское направление, говорят в Пермской пригородной компании. В прошлом году за майские праздники активным отдыхом занялись более 200 человек. Экономия для пассажиров составила тогда примерно 20 тысяч рублей. Стоимость провоза багажа, в том числе и велосипеда, составляет в среднем 100 рублей, в зависимости от дальности поездки. — К майским праздникам решено было вновь запустить акцию по провозу велосипедов. Эта дополнительная бесплатная услуга нравится пассажирам, — говорит Сергей Канцур, директор пригородной компании. — К тому же мы способствуем укреплению здоровья горожан.
1 октября бесплатный провоз велосипедов сменится на бесплатный провоз лыж и сноубордов.
Ранее мы рассказывали об изменениях в расписании электричек.
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