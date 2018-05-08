Экстремальный велоспуск «Мегалавина» устроят в Сочи

Массовый спуск на велосипедах «Мегалавина» пройдет пятый год подряд, а сочинский курорт «Горки Город» завершит сезон катания. Мероприятие Gorky Bike Weekend будет состоять из летних и зимних развлечений, сообщил портал «Юга.ру».

Поклонники велоспорта 12 и 13 мая примут участие в первом этапе Кубка маунтинбайка MtbSochi.

Соревнования проведут на «черной» и «синей» трассах «Горки Байк Парка». Их протяженность составляет более 2 км. Трассы для соревнований заранее подготовили. На сложных участках сделали специальные объезды, чтобы в соревнованиях смогли принять участие не только профессионалы, но и спортсмены с небольшим опытом катания

пресс-служба курорта.

Финал состязаний пройдет 13 мая 12:00. После определения победителя гонки состоится спуск на велосипедах. Участники спустяться с высоты 2,2 тысячи метров по горнолыжной трассе в зону «Цирк-2», проедут по заснеженным участкам восточного сектора курорта. Финиш будет на отметке 960 метров.

Те, кто еще не закрыл горнолыжный сезон, могут воспользоваться сноупарком на отметке две тысячи 50 метров и трассой зоны «Цирк-2». У остальных гостей будет своя программа. Например, прогулка по экотропе «Реликтовый лес», или веревочный парк приключений на высоте одной тысячи 460 метров.