Новый отель на Фукуоке рискует остаться без двух этажей

Островные власти потребовали удалить два незаконно возведенных этажа отеля Sea Shells

Строительство отеля, расположенного на улице Воти Сау на острове Фукуок, началось в конце 2015 года компанией Phu Quoc Tourism. Здание, внешне напоминающее корабль, располагает 250 номерами. На его возведение было потрачено 300 млрд донгов ($13,22 млн).

По документам, отель должен был стать семиэтажным. Но во время строительства ему добавили еще два. Власти потребовали убрать незаконно возведенные этажи, но, по информации на 5 мая, руководство гостиницы лишь частично разобрало один из них.

Примечательно, что в тот же день состоялась церемония открытия отеля. Прием же гостей начался за день до этого. Отель предлагает им номера стоимостью от 1 до 5 млн донгов за ночь ($44 — 221).

Источник: DTInews