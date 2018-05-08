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Новый отель на Фукуоке рискует остаться без двух этажей
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Новый отель на Фукуоке рискует остаться без двух этажей 

Вьетнам сегодня 40 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Островные власти потребовали удалить два незаконно возведенных этажа отеля Sea Shells
Строительство отеля, расположенного на улице Воти Сау на острове Фукуок, началось в конце 2015 года компанией Phu Quoc Tourism. Здание, внешне напоминающее корабль, располагает 250 номерами. На его возведение было потрачено 300 млрд донгов ($13,22 млн).
По документам, отель должен был стать семиэтажным. Но во время строительства ему добавили еще два. Власти потребовали убрать незаконно возведенные этажи, но, по информации на 5 мая, руководство гостиницы лишь частично разобрало один из них.
Примечательно, что в тот же день состоялась церемония открытия отеля. Прием же гостей начался за день до этого. Отель предлагает им номера стоимостью от 1 до 5 млн донгов за ночь ($44 — 221).
Источник: DTInews
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