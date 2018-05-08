«Победа» получила допуски Росавиации к полетам в Лондон, Штутгарт, Тбилиси и Женеву

Бюджетная авиакомпания «Победа» получила допуски Росавиации на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Лондон и из Калининграда в Лондон по четыре раза в неделю, следует из материалов Росавиации. Также лоукостер получил допуски на полеты на три рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Штутгарт и на три рейса в неделю из Калининграда в Женеву. Казани и Екатеринбурга. Кроме того, Росавиация разрешила летать «Победе» в Тбилиси из Перми Официальный представитель «Победы» пояснил RNS, что компания пока не раскрывает даты начала полеты по новым направлениям. Авиакомпания «Победа» является бюджетным авиаперевозчиком и входит в группу «Аэрофлот» . В парке лоукостера в настоящее время находится 18 самолетов Boeing 737-800 в моноклассной компоновке, средний возраст которых составляет 1,5 года