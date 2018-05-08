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«Победа» получила допуски Росавиации к полетам в Лондон, Штутгарт, Тбилиси и Женеву
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«Победа» получила допуски Росавиации к полетам в Лондон, Штутгарт, Тбилиси и Женеву 

Rambler News Service 59 минут назад
Бюджетная авиакомпания «Победа» получила допуски Росавиации на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Лондон и из Калининграда в Лондон по четыре раза в неделю, следует из материалов Росавиации.
Также лоукостер получил допуски на полеты на три рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Штутгарт и на три рейса в неделю из Калининграда в Женеву.
Кроме того, Росавиация разрешила летать «Победе» в Тбилиси из Перми, Казани и Екатеринбурга.
Официальный представитель «Победы» пояснил RNS, что компания пока не раскрывает даты начала полеты по новым направлениям.
Авиакомпания «Победа» является бюджетным авиаперевозчиком и входит в группу «Аэрофлот». В парке лоукостера в настоящее время находится 18 самолетов Boeing 737-800 в моноклассной компоновке, средний возраст которых составляет 1,5 года
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