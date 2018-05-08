В «Русскую Арктику» круглогодично. В нацпарке создадут комплексы для туристов

Национальный парк «Русская Арктика» работает над проектом создания на своей территории двух многофункциональных арктических комплексов, которые позволят размещать туристов и исследователей в течение всего года. Об этом сообщил ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов.

«Мы прорабатываем вопрос по созданию многофункциональных арктических комплексов. Планируем установить на территории парка два комплекса, рассчитанных на 50 человек, чтобы организовать круглогодичное присутствие как ученых, так и туристов на территории национального парка «Русская Арктика». Я думаю, что мы должны их создать до 2025 года», — рассказал Александр Кирилов

По его словам, создание комплексов усилит туристический потенциал нацпарка в связи с возможностью принимать гостей в течение всего года, а не только в летний период. Также строительство комплексов позволит принимать вертолеты с туристами — сейчас до парка гости могут добраться лишь морским транспортом.

Также нацпарк работает над созданием визит-центра для посетителей в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа на территории законсервированной арктической станции. Ранее сообщалось, что на территории станции в ближайшие годы планируют восстановить ангар для гидросамолетов, созданный под руководством советского полярника Ивана Папанина . В нем в течение ближайших четырех лет будет создан музей станции и истории освоения Западной Арктики. Визит-центр для туристов планируют открыть в бухте Тихая уже в 2019 году, к 90-летнему юбилею станции. Это станет первым шагом на пути к обустройству станции как масштабного объекта туристической инфраструктуры.

«Посетитель, который приезжает на территорию парка, сможет в визит-центре познакомиться в одном месте со всей богатой природой и историей «Русской Арктики», — пояснил Александр Кирилов.