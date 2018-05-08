«Победа» получила допуск к регулярным рейсам в Лондон из Петербурга и Калининграда 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» (входит в группу "Аэрофлот") получил допуск к регулярным рейсам в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда, следует из материалов Росавиации.
Авиакомпания сможет выполнять рейсы четыре раза в неделю.
Сейчас из Санкт-Петербурга в Лондон выполняет полеты авиакомпания «Россия», также входящая в «Аэрофлот». Из Калининграда в Лондон прямых рейсов нет.
Кроме того, «Победа» получила право летать из Санкт-Петербурга в Штутгарт и из Калининграда в Женеву, а также из Перми, Казани и Екатеринбурга в Тбилиси.