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«Победа» получила допуск к регулярным рейсам в Лондон из Петербурга и Калининграда
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«Победа» получила допуск к регулярным рейсам в Лондон из Петербурга и Калининграда 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» (входит в группу "Аэрофлот") получил допуск к регулярным рейсам в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда, следует из материалов Росавиации.
Авиакомпания сможет выполнять рейсы четыре раза в неделю.
Сейчас из Санкт-Петербурга в Лондон выполняет полеты авиакомпания «Россия», также входящая в «Аэрофлот». Из Калининграда в Лондон прямых рейсов нет.
Кроме того, «Победа» получила право летать из Санкт-Петербурга в Штутгарт и из Калининграда в Женеву, а также из Перми, Казани и Екатеринбурга в Тбилиси.
"Победа" — первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. Сейчас компания осуществляет авиаперевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Грецию, Германию, Израиль и на Кипр.
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