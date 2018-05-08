Авиакомпания «Победа» получила допуск на рейсы в Лондон 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу "Аэрофлот") получила допуски на регулярные рейсы в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда, следует из материалов Росавиации.
Также перевозчик получил допуски на регулярные рейсы по маршрутам «Санкт-Петербург — Штутгарт» и «Калининград — Женева». При этом в допуске на маршрут из Москвы в Ригу «Победе» было отказано.
Лоукостер «Победа» базируется в московском аэропорту «Внуково». За 2017 год «Победа» перевезла 4,6 миллиона пассажиров.