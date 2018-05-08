Более 600 литров нелегального спирта изъяли из кубанских торговых точек 

Магазины и кафе проверили на нелегальный алкоголь. Проверка торговых точек продолжается, сообщило агентство «Регион Онлайн».
Такое решение было принято в связи с летним сезоном. Туристы, приезжающие на курорты, не должны выпивать некачественные спиртные напитки. По словам вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца, гости будут употреблять только качественный продукт.
Несмотря на закон, большое внимание уделят фактам курения в ресторанах и кафе.
В России на время ЧМ по футболу запретят продажу алкоголя. Это произойдет не только в день матча, но и за день до игры.