Более 600 литров нелегального спирта изъяли из кубанских торговых точек

Магазины и кафе проверили на нелегальный алкоголь. Проверка торговых точек продолжается, сообщило агентство «Регион Онлайн»

Такое решение было принято в связи с летним сезоном. Туристы, приезжающие на курорты, не должны выпивать некачественные спиртные напитки. По словам вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца, гости будут употреблять только качественный продукт.

Несмотря на закон, большое внимание уделят фактам курения в ресторанах и кафе.