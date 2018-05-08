Первый Boeing 787-9 Dreamliner для China Southern 

Первый Boeing 787-9 Dreamliner, предназначенный для авиакомпании China Southern был передан на главную базу перевозчика в Гуанчжоу. Авиалайнер присоединился к флоту из 10 Dreamliner 787-8. Новейший Dreamliner китайской авиакомпании приспособлен для перевозки 28 пассажиров в бизнес-классе и 269 — в экономическом. Для всех путешественников имеется доступ в Интернет. У China Southern заказанный еще 19 очередных Boeing 787-9, которые она возьмет в аренду у Aercap и Air Lease. Поставки этих самолетов должны быть реализованы до 2020. Все Dreamliner китайского перевозчика оснащаются двигателями General Electric GEnx-1B.