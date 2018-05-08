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В 5 районе Хошимина откроют традиционные ремесленные улицы, чтобы заманить туристов
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В 5 районе Хошимина откроют традиционные ремесленные улицы, чтобы заманить туристов 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Администрация 5 района Хошимина планирует открыть еще несколько улиц с традиционными ремеслами и предоставить на этих улицах бесплатный wi-fi, чтобы привлечь больше туристов
В районе уже существуют улицы с традиционной медициной, ювелирными изделиями и модной одеждой, а недавно состоялась церемония презентации путеводителя «Hello District 5». В ближайшем будущем будут преобразованы магазины, которые продают живопись на улице Tran Phu, и магазины с фонариками на улице Luong Nhu Hoc, чтобы превратить их в туристические достопримечательности.
Улица Luong Nhu Hoc с фонарями будет открыта для посетителей во время фестиваля в середине осени и пятнадцатого числа каждого лунного месяца.
Кроме того, в этом году в районе на улицах с традиционной медициной, ювелирными изделиями и модной одеждой появится бесплатным wi-fi, чтобы покупатели могли совершать онлайн-платежи.
«Улицы с традиционной медициной и ювелирным искусством (которые открылись в прошлом году) привлекли большое количество посетителей. Мы фокусируемся на предоставлении новых услуг, чтобы сделать их более привлекательными», — сказал Truong Thi Minh Kieu, заместитель председателя района 5.
Au Uyen Phuong, заместитель директора Департамента внешнего туризма в компании Saigontourist Travel Service, сказал на церемонии: «Улица с ювелирными украшениями более привлекательна, поскольку теперь туристы могут посмотреть видео о ювелирных изделиях, самих ювелирах, и узнать об этапах изготовления ювелирных изделий».
Источник: vov.vn
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