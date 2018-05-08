От Тулума до Марракеша: 10 фотогеничных отелей, которые соберут тысячи лайков в Instagram

В эпоху социальных сетей не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы делать потрясающие снимки и получать одобрение подписчиков, — достаточно лишь найти идеальное место. Специально для Bazaar.ru Booking.com выбрал самые популярные фотографии из своего профиля в Instagram, набравшие тысячи лайков.

Курортный отель Azulik — отличный вариант для любителей природы. На этом пляжном курорте гостям предлагают остановиться в живописных домиках из мексиканского черного дерева каталокс и полюбоваться звездным небом при свечах. Из окон бунгало открывается прекрасный вид на зеленые джунгли и Карибское море. Здесь есть все для идеального кадра: уединенное расположение, естественное освещение и потрясающая природа.

Отель Aqua Dome Tirol Therme Längenfeld — Лангенфельд, Австрия

Шикарный отель Aqua Dome поразит гостей потрясающим видом на Эцтальские Альпы. Архитектура отеля прекрасно вписывается в природный ландшафт. Путешественникам не придется долго раздумывать над тем, что запечатлеть: увидев роскошные термальные купальни отеля на фоне горного пейзажа, здесь захочет оказаться каждый!

Отель Alpin Panorama Hubertus — Вальдаора, Италия

Отель Hubertus — идеальное место для того, чтобы насладиться умопомрачительными видами на Доломитовые Альпы и горный хребет Ведретте-ди-Риес, и все благодаря самой большой в Вальдаоре террасе на крыше отеля. Особого внимания заслуживает панорамный бассейн, который никого не оставит равнодушным. Достаточно сделать снимок из необычной локации, и фантастический пост для Instagram готов.

Отель Villa Marie Saint Barth — Сен-Бартелеми, Малые Антильские острова

Невероятный по красоте отель Villa Marie Saint Barth расположен в горах, однако до пляжа отсюда можно дойти всего за 17 минут. Яркие летние фотографии можно сделать как в панорамном бассейне с видом на море, так и в стильных интерьерах номеров.

Не секрет, что некоторые типы фотографии пользуются у подписчиков особой любовью, и снимки в бассейне на фоне горного пейзажа не исключение. Отель The Cambrian находится в самом сердце коммуны Адельбоден и может похвастаться панорамным видом на Швейцарские Альпы. Насладиться им можно прямо из открытого бассейна с подогревом.

Отель Hacienda Na Xamena — На-Чамена, Испания

Стильный отель Hacienda Na Xamena располагается на вершине утеса, с которого открываются невероятные виды на море. Удивительный контраст между небом и морем в сочетании с яркими красками местной природы — настоящая классика Ивисы и рай для эстета. Уехать отсюда без фото будет настоящим преступлением!

Гостевой дом O Céu de Boipeba — Илья де Бойпеба, Бразилия

Буйная тропическая растительность, уединенные пляжи, прозрачные воды Южной Атлантики и синее безоблачное небо — этим истинно бразильским пейзажем можно насладиться в гостевом доме Céu de Boipeba. Прежде чем сделать эффектный снимок, который придется по душе подписчикам, можно расслабиться в гамаке у пляжа Praia de Cueira и побаловать себя освежающим напитком.

Отель Royal Mansour Marrakech — Марракеш, Марокко

Самый нарядный отель Марракеша отражает суть марокканской культуры — в интерьеры Royal Mansour Marrakech идеально вписаны работы самых искусных мастеров страны. Пусть это стильное место станет отправной точкой для исследования лабиринта пестрых местных рынков. Краски традиционных изделий и вихри экзотических ароматов заставят органы чувств работать на полную катушку.

Отель Las Alcobas Napa Valley — A Luxury Collection — Сент-Хелена, Калифорния, США

С уютного балкона в отеле Las Alcobas Napa Valley открывается потрясающий вид на долину Напа. Из этого нового спа-курорта в винодельческом регионе Сент-Хелена удобно добираться до расположившихся неподалеку погребов шампанского Kornell. Поблизости также находится Кулинарный институт Америки в Грейстоуне.

Таиланд Отель The Surin Phuket — Пхукет

Курортный отель The Surin Phuket на морском побережье окружают кокосовые пальмы пляжа Pansea Beach с белоснежным песком и прозрачной изумрудной водой. В этом райском уголке вы непременно сделаете очередной потрясающий пост для Instagram, ведь отелю есть что предложить гостям, будь то невероятной красоты закат над Андаманским морем или фотогеничное блюдо традиционной тайской кухни.