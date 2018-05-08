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Спасатели порекомендовали воронежцам отказаться от купания в водоёмах в мае
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Спасатели порекомендовали воронежцам отказаться от купания в водоёмах в мае 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Отдых в воде может закончиться трагедией. Спасатели порекомендовали воронежцам отказаться от купания в воронежских водоёмах до 1 июня. Поскольку пляжи ещё не обследованы водолазами, отдых может закончиться трагедией, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. «Находки» из года в год традиционные — битое стекло, коряги, жестяные банки, о которые можно пораниться, или рыболовные сети, в которых можно запутаться. Однако воронежцы уже открывают купальный сезон — только на выходных 5 и 6 мая во время патрулирования спасатели насчитали около 80 купающихся и более 600 отдыхающих на берегу. Чтобы отдых не обернулся трагедией, спасатели порекомендовали дождаться официального купального сезона 1 июня и открытия четырёх планируемых пляжей: пляж «Боровое» база отдыха «Маяк» пляж у санатория имени Горького пляж «Пески» Кроме того, мэрия утвердила перечень мест массового отдыха людей у воды. В 2018 году их девять: улица Дарвина, 1л и у санатория имени Горького;место отдыха «Боровое», на берегу реки Усмань, улица Пляжная, 1в;место отдыха «Сосновый бор», на берегу реки Усмань, в районе кордона Ближний бор;место отдыха «Пески» — на левом берегу Воронежского водохранилища, южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж;место отдыха, прилегающее к базе отдыха «Маяк»;место отдыха в парке «Дельфин», улица Остужева, 2;место отдыха у воды у СК «Локомотив» по улице Панфилова;парк «Алые паруса», улица Арзамаская, 4л;место отдыха по набережной Авиастроителей, 4л. Екатерина Трещикова
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