«Русская деревня» в горах Тяньчжу в провинции Аньхой: оздоровительный туризм привлекает гостей со всего мира

У подножия горы Тяньчжу в округе Цяньшань города Аньцин (провинции Аньхой) находится школа боевых искусств, которая каждый год привлекает множество иностранных туристов, а в особенности русских путешественников, которые приезжают сюда поправить свое здоровье. Из-за большого количества русских, у этого места появилась репутация «Русской деревни».

Недавно «Русскую деревню» посетил журналист China News. Там он встретил 37 туристов из России , которые как раз обучались боевым искусствам. Эти люди — постоянные гости этого местечка, они сформировали группу из тех, кто уже приезжал сюда. Тут они каждый раз останавливаются на две недели.

Создатель этой школы ушу — Лю Шаобин рассказал нашему журналисту, что вот уже более 20 лет своей жизни он посвятил распространению традиционной китайской культуры и концепции китайской медицины в России, а также становлению культурного обмена России и Китая . Каждый год на протяжении десяти лет эта школа принимает до трех тысяч русских туристов, которые специально приезжают именно в это место.

Школа оборудована не очень роскошно, однако есть все необходимое для проживания, а также гостям в полной мере предоставляется оборудование для занятий боевыми искусствами. Там также есть спортивная площадка и павильон для занятия настольным теннисом. Во время каждого занятия русские туристы надевают традиционную китайскую одежду.

В последние годы, живописный район Тяньчжушань получил стремительное развитие, и Лю Шаобин тоже использует возможности этой уникальной экологической среды для развития своей школы. Он активно популяризирует оздоровительный туризм в этой местности, который по душе иностранцам, в том числе и русским. В этой деревне побывало уже более тысячи человек из России, Украины Таджикистана , и других стран.

На церемонии открытия первого российско-китайского культурного и туристического форума в Тяньчжушане, состоявшемся в конце апреля этого года, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка наградил Лю Шаобина знаком отличия. Александр Галушка выразил благодарность Лю Шаобину за его вклад в культурный обмен между Россией и Китаем, и отметил что все больше россиян любят Тяньчжушань: «2018 — 2019 год — это год российско-китайского регионального сотрудничества и обмена. Россия будет проводить политику более широкого и глубокого сотрудничества с китайской провинцией Аньхой».

Согласно статистическим данным отдела туризма округа Цяньшань, в 2017 году число туристов, посетивших Тяньчжушань, достигло 92672 человека, из которых 15009 — русские, и в настоящее время свой отпуск в Тяньчжушань провели туристы из 40 стран мира.

Путешественник из России Сергей в пятый раз приехал на гору Тяньчжу. Каждый раз он останавливается в «Русской деревне». Он рассказал, что обычно приезжает сюда раз в год на две недели: «Мне здесь все очень нравится, и у меня особенный интерес к китайской традиционной культуре. До того как я приехал в Китай, очень много моих друзей уже изучали ушу. Во времена моей молодости я сильно повредил колено. Тогда врачи говорили, что необходимо делать операцию, иначе я навсегда останусь инвалидом. После нескольких занятий здесь, на Тяньчжу, я смог сделать то, что никак не мог раньше». Сергею сейчас 60 лет, и даже в таком возрасте он смог продемонстрировать журналисту очень хороший шпагат.

Оздоровительный туризм на горе Тяньчжу продвигают в России с 2006 года. На Тяньчжу открывают различные секции оздоровительного ушу, проводят соревнования, и таким образом сочетают в гармонии туризм, традиционное китайское ушу и заботу о здоровье. Здесь даже сделали специальную годовую карту для того, чтобы стимулировать российских туристов чаще сюда приезжать. Помимо этого, на Тяньчжу появились туристические указатели на разных языках, а также сейчас идет набор гидов, владеющих иностранными языками.

Чжан Цзиньсун, секретарь партийного комитета округа Цяньшань, рассказал, что «русская деревня» — это квинтэссенция уникального очарования горы Тяньчжу и дружбы между китайским и русским народами, а также Тяньчжушань — своеобразный китайский «мост» в большой мир. В апреле прошлого года проходило мероприятие «Прекрасная Аньхой встречает гостей со всего мира», организованное Министерством иностранных дел КНР, и «Русская деревня» у подножия Тяньчжу стала одной из главных достопримечательностей провинции Аньхой.

Согласно информации из Государственного комитета по развитию и реформам, в настоящее время Аньхой имеет прямые отношения с 12 из 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ. Эти отношения — мост для развития бизнеса и неправительственных контактов России и Китая. Что касается гуманитарного обмена, Аньхой поддерживает тесные отношения с Россией в таких отраслях, как образование, туризм, культура и наука.