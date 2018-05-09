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В Казани строят трассу для беспилотных микроавтобусов
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В Казани строят трассу для беспилотных микроавтобусов 

АиФ Казань 17 минут назад
Беспилотные микроавтобусы собираются запустить в столице РТ к чемпионату мира-2018
«КАМАЗ» готов предоставить для туристов чемпионата мира по футболу-2018 в Казани созданные на заводе беспилотные микроавтобусы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Решения о запуске «Шаттла» еще нет, но как только будет готова территория, подписано решение, проекту дадут старт, сообщили на автозаводе. В Казани вдоль улицы Сибгата Хакима стройка уже идет.
Маршрут беспилотников пройдет от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» и составит менее километра. Кроме полосы для движения, предусмотрены и станции подзарядки для микроавтобусов.
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