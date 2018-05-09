В Казани строят трассу для беспилотных микроавтобусов

Беспилотные микроавтобусы собираются запустить в столице РТ к чемпионату мира-2018

«КАМАЗ» готов предоставить для туристов чемпионата мира по футболу-2018 в Казани созданные на заводе беспилотные микроавтобусы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Решения о запуске «Шаттла» еще нет, но как только будет готова территория, подписано решение, проекту дадут старт, сообщили на автозаводе. В Казани вдоль улицы Сибгата Хакима стройка уже идет.

Маршрут беспилотников пройдет от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» и составит менее километра. Кроме полосы для движения, предусмотрены и станции подзарядки для микроавтобусов.