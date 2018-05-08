В Казани появятся беспилотные автобусы. Трассу для них уже строят

По берегу Казанки пустят туристические беспилотные микроавтобусы. Сейчас для них строят трассу вдоль улицы Сибгата Хакима.

Это будет обычная полоса, огороженная заборами. Беспилотный микроавтобус будет ехать от «Ривьеры» до улицы Меридианной — всего 750 метров. Затем он развернется и поедет назад.

Когда запустят беспилотник, неизвестно, пишет «Вечерняя Казань».

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