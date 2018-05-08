В Казани появятся беспилотные автобусы. Трассу для них уже строят 

Микроавтобус, который будет перевозить туристов. Фото: evening-kazan.ru
По берегу Казанки пустят туристические беспилотные микроавтобусы. Сейчас для них строят трассу вдоль улицы Сибгата Хакима.
Это будет обычная полоса, огороженная заборами. Беспилотный микроавтобус будет ехать от «Ривьеры» до улицы Меридианной — всего 750 метров. Затем он развернется и поедет назад.
Когда запустят беспилотник, неизвестно, пишет «Вечерняя Казань».
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