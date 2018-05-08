Аэропорт Симферополя анонсировал открытие новых рейсов с июня

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . С июня этого года в аэропорту «Симферополь» будут запущены рейсы по новым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Крыма.

Липецк и "С 9 июня авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнение рейсов в Симферополь по четырем направлениям: в Воронеж, Ставрополь Тамбов . Рейсы в Нальчик , Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории аэропорта", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 июня текущего года авиакомпания вводит дополнительную частоту полетов между Воронежем и Симферополем, тем самым увеличивая количество рейсов по данному направлению до двух раз в неделю.

"Перелеты из Симферополя в Воронеж будут выполняться по выходным. Вылет из Симферополя запланирован на 10:10 утра по субботам и 19:05 по воскресеньям. Время в пути составит около двух часов", — отметили в пресс-службе.

Все рейсы будут выполняться до конца августа на комфортабельных канадских самолетах BombardierCRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.

С 16 апреля 2018 года прием и отправка всех рейсов осуществляется в новом терминале аэропорта Симферополь. Аэропорт способен обслуживать 3 тыс. 625 пассажиров в час, имеет 8 телетрапов и 8 выходов к перронным автобусам. В год новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать 6,5 млн человек.