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Аэропорт Симферополя анонсировал открытие новых рейсов с июня
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Аэропорт Симферополя анонсировал открытие новых рейсов с июня 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. С июня этого года в аэропорту «Симферополь» будут запущены рейсы по новым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Крыма.
"С 9 июня авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнение рейсов в Симферополь по четырем направлениям: в Воронеж, Ставрополь, Липецк и Тамбов. Рейсы в Нальчик, Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории аэропорта", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 10 июня текущего года авиакомпания вводит дополнительную частоту полетов между Воронежем и Симферополем, тем самым увеличивая количество рейсов по данному направлению до двух раз в неделю.
"Перелеты из Симферополя в Воронеж будут выполняться по выходным. Вылет из Симферополя запланирован на 10:10 утра по субботам и 19:05 по воскресеньям. Время в пути составит около двух часов", — отметили в пресс-службе.
Все рейсы будут выполняться до конца августа на комфортабельных канадских самолетах BombardierCRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.
С 16 апреля 2018 года прием и отправка всех рейсов осуществляется в новом терминале аэропорта Симферополь. Аэропорт способен обслуживать 3 тыс. 625 пассажиров в час, имеет 8 телетрапов и 8 выходов к перронным автобусам. В год новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать 6,5 млн человек.
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