Власти Новороссийска назвали дату открытия курортного сезона

8 июня официально откроется курортный сезон в Новороссийске . Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».

Подготовка к пляжному сезону подходит к концу. Благоустройство четырех городских пляжей должно завершиться к середине мая.