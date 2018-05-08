Ещё
Власти Новороссийска назвали дату открытия курортного сезона
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Власти Новороссийска назвали дату открытия курортного сезона
360tv.ru
46 минут назад
Комментарии
Фото:
360tv.ru
8 июня официально откроется курортный сезон в
Новороссийске
. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
Подготовка к пляжному сезону подходит к концу. Благоустройство четырех городских пляжей должно завершиться к середине мая.
Анапа
и
Туапсе
вошли в десятку популярных городов воинской славы среди отдыхающих.
360tv.ru: последние новости
Аэропорту Абакана разрешили принимать «Боинги» и «Дугласы»
Самолет из Улан‐Удэ экстренно сел в Екатеринбурге из‐за курильщика
Почти 20 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах
Комментарии
Ещё 3 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово
268
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»
477
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян
25
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото
220
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
495
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире
Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика
Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика
Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество
Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия
Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика
В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия
Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет
Наука и техника
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение