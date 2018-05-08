Ещё
Власти Новороссийска назвали дату открытия курортного сезона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Новороссийска назвали дату открытия курортного сезона 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
8 июня официально откроется курортный сезон в Новороссийске. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
Подготовка к пляжному сезону подходит к концу. Благоустройство четырех городских пляжей должно завершиться к середине мая.
Анапа и Туапсе вошли в десятку популярных городов воинской славы среди отдыхающих.
360tv.ru: последние новости
Аэропорту Абакана разрешили принимать «Боинги» и «Дугласы» Самолет из Улан‐Удэ экстренно сел в Екатеринбурге из‐за курильщика Почти 20 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово268
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»477
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото220
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко495
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение