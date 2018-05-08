Минтранс намерен изменить порядок проверок международных автобусов

Министерстве транспорта предложили наделить инспекторов Госавтодорнадзора полномочиями проверять регулярные и чартерные международные автобусы на остановках и в других местах посадки и высадки пассажиров на предмет соблюдения всех требований.

Проект поправок в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.

Это позволит выявлять перевозчиков, которые пренебрегают требованиями регистрации пассажиров перед рейсом и передачи данных о них в единую базу информации о пассажирах. Любой пассажир международного автобусного рейса должен иметь на руках билет, купленный по паспорту, так же, как и на поезд или самолет. Однако «серые» перевозчики, зачастую, не соблюдают данное требование, ведь учет пассажиров в единой базе данных им не выгоден.

Они также не заинтересованы осуществлять посадку в отведенных для этого местах, чтобы не платить администрации автовокзала или остановочного пункта за аренду и обслуживание. Кроме этого, часто в рейс выходят без технической проверки, что сказывается на уровне безопасности перевозки.

Ространснадзор поступают жалобы от пассажиров о посадке и высадке из международных автобусов вне автовокзалов и автостанций, например, у железнодорожных вокзалов крупных городов, отмечают в Минтрансе.

Сейчас инспекторы Госавтодорнадзора могут проверить автобус, который идет по международному маршруту, только на стационарных и передвижных контрольных пунктах. Это не позволяет в полном объеме осуществлять контроль, считают в Минтрансе.