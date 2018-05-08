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Иностранным авиакомпаниям дали добро на чартеры по РФ
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Иностранным авиакомпаниям дали добро на чартеры по РФ 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Российское правительство разрешило иностранным авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы по территории РФ до середины 2019 года, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно постановлению правительства России, Федеральное агентство воздушного транспорта в указанный период сможет не только согласовывать полеты иностранных авиакомпаний во время Чемпионата мира по футболу, но и давать им разрешение на провоз спортивных команд для участия в межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях, например, во время Универсиады в Красноярске в марте 2019 года.
Также Росавиация сможет привлекать зарубежных перевозчиков для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей во время стихийных бедствий и ЧС. Для этого компании получат в ведомстве соответствующее разрешение на 48 часов.
Стоит отметить, что иностранцы получат разрешение на чартер по РФ только в том случае, если рейс не сможет выполнить российская авиакомпания.
Сейчас иностранные перевозчики не имеют права летать между российскими городами. Исключение — чартерные перевозки самолетами вместимостью до 19 мест, передает "Уралинформбюро".
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