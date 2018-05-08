Иностранным авиакомпаниям дали добро на чартеры по РФ

Российское правительство разрешило иностранным авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы по территории РФ до середины 2019 года, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно постановлению правительства России, Федеральное агентство воздушного транспорта в указанный период сможет не только согласовывать полеты иностранных авиакомпаний во время Чемпионата мира по футболу, но и давать им разрешение на провоз спортивных команд для участия в межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях, например, во время Универсиады в Красноярске в марте 2019 года.

Также Росавиация сможет привлекать зарубежных перевозчиков для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей во время стихийных бедствий и ЧС. Для этого компании получат в ведомстве соответствующее разрешение на 48 часов.

Стоит отметить, что иностранцы получат разрешение на чартер по РФ только в том случае, если рейс не сможет выполнить российская авиакомпания.