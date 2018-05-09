«АиФ-Казань» проведет прямую линию с главой Роспотребнадзора по РТ

24 мая, с 10.00 до 11.00 в редакции «АиФ-Казань» пройдёт прямая линия с руководителем управления Роспотребнадзора по РТ , главным санитарным врачом Татарстана Мариной Патяшиной.

— Куда пожаловаться на некачественную питьевую воду на селе?

— Какие кафе и рестораны в РТ чаще грешат несоблюдением санитарных норм?

— Что делать, если в школьной столовой кормят несвежими продуктами?

На эти и другие вопросы читателей Марина Александровна ответит по тел. (843) 526-95-16, 526-95-39, 526-95-17.

Задать вопрос заранее можно по указанным телефонам или по адресу volska@mail.ru. Все прямые линии, которые проводит редакция, бесплатны для читателей.