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«АиФ-Казань» проведет прямую линию с главой Роспотребнадзора по РТ
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«АиФ-Казань» проведет прямую линию с главой Роспотребнадзора по РТ 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
24 мая, с 10.00 до 11.00 в редакции «АиФ-Казань» пройдёт прямая линия с руководителем управления Роспотребнадзора по РТ, главным санитарным врачом Татарстана Мариной Патяшиной.
— Куда пожаловаться на некачественную питьевую воду на селе?
— Какие кафе и рестораны в РТ чаще грешат несоблюдением санитарных норм?
— Что делать, если в школьной столовой кормят несвежими продуктами?
На эти и другие вопросы читателей Марина Александровна ответит по тел. (843) 526-95-16, 526-95-39, 526-95-17.
Задать вопрос заранее можно по указанным телефонам или по адресу volska@mail.ru. Все прямые линии, которые проводит редакция, бесплатны для читателей.
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