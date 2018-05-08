В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение‍

ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik . В Лиссабоне был ранен и ограблен журналист из Греции , приехавший на конкурс песни «Евровидение-2018», сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местные СМИ.

Нападение на журналиста произошло утром в понедельник около отеля, в котором проживал турист. Ударив мужчину ножом, преступник ограбил его и скрылся. Журналиста госпитализировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Деньги, которыми завладел злоумышленник, предназначались для покупки билетов на полуфинал «Евровидения», отмечают СМИ.

В португальской столице Лиссабоне в воскресенье стартовал 63-й ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение-2018».