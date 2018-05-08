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В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение‍
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В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение‍ 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik. В Лиссабоне был ранен и ограблен журналист из Греции, приехавший на конкурс песни «Евровидение-2018», сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местные СМИ.
Нападение на журналиста произошло утром в понедельник около отеля, в котором проживал турист. Ударив мужчину ножом, преступник ограбил его и скрылся. Журналиста госпитализировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Деньги, которыми завладел злоумышленник, предназначались для покупки билетов на полуфинал «Евровидения», отмечают СМИ.
В португальской столице Лиссабоне в воскресенье стартовал 63-й ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение-2018».
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