Оренбуржцам возместят «сгоревшие» билеты на Мальту 

В Центральном районном суде Оренбурга вынесли решение по иску двух оренбурженок к авиакомпании.
Из материалов суда известно, что две жительницы областного центра купили путевку на Мальту, однако авиакомпания отменила вылет рейса, на котором они должны были лететь. Причем, они успели даже подняться на борт, однако вскоре их вернули в аэропорт, вместе с остальными пассажирами.
Четыре часа они провели в аэровокзале, причем истицам не сообщили об отмене рейса. Поскольку он был стыковочным, оренбурженки не смогли прибыть в Москву и продолжить путь на Мальту. Стоимость авиабилетов Москва-Мальта и Мальта-Москва, без тура, составляла около 80 тыс. рублей, что значительно превышает стоимость тура.
Центральный районный суд г. Оренбурга исковые требования удовлетворил. С публичного акционерного общества взыскано убытков в размере 36 895 рублей каждой, неустойка в 17 709 рублей, в счет компенсации морального — 2 000 рублей каждой, а также штраф по 28 302 рублей 30 копеек.