Оренбуржцам возместят «сгоревшие» билеты на Мальту

В Центральном районном суде Оренбурга вынесли решение по иску двух оренбурженок к авиакомпании.

Из материалов суда известно, что две жительницы областного центра купили путевку на Мальту , однако авиакомпания отменила вылет рейса, на котором они должны были лететь. Причем, они успели даже подняться на борт, однако вскоре их вернули в аэропорт, вместе с остальными пассажирами.

Четыре часа они провели в аэровокзале, причем истицам не сообщили об отмене рейса. Поскольку он был стыковочным, оренбурженки не смогли прибыть в Москву и продолжить путь на Мальту. Стоимость авиабилетов Москва-Мальта и Мальта-Москва, без тура, составляла около 80 тыс. рублей, что значительно превышает стоимость тура.

Центральный районный суд г. Оренбурга исковые требования удовлетворил. С публичного акционерного общества взыскано убытков в размере 36 895 рублей каждой, неустойка в 17 709 рублей, в счет компенсации морального — 2 000 рублей каждой, а также штраф по 28 302 рублей 30 копеек.