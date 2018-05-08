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За первый квартал на авиарейсах Ямала было перевезено почти 24 тысячи пассажиров
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За первый квартал на авиарейсах Ямала было перевезено почти 24 тысячи пассажиров 

N24.ru 26 минут назад
Фото: N24.ru
В Ямало-Ненецком автономном округе за январь-март 2018 года авиамаршрутами, субсидируемыми из окружного бюджета, воспользовались 23 718 пассажиров. Большая часть из них — 15 422 пассажира — летала на межрегиональных направлениях Услугами перевозок на межмуниципальных направлениях воспользовались 8 296 пассажиров.
При этом самым популярным территории Арктического региона был маршрут «Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный», которым воспользовались 2 036 пассажиров, а это более 24% от общего числа. Вторым по востребованности является маршрут «Салехард — Яр-Сале — Мыс Каменный — Сеяха», где перевезено 1 280 пассажиров — больше 15% от общего пассажиропотока на межмуниципальных перевозках. Направлением «Красноселькуп — Новый Уренгой» в первом квартале 2018 года воспользовалось 862 пассажира, или больше 10% от общего количества перевезённых пассажиров внутри округа.
На межрегиональных направлениях самым популярным были маршруты «Надым — Москва» (7 512 пассажиров), «Ноябрьск — Москва» (4 756 пассажиров) и «Тюмень — Ноябрьск», которым за три месяца года воспользовались 2 605 пассажиров..
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