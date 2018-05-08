В Ижевске в День Победы пусть дополнительные автобусы на кладбища

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске в День Победы пусть дополнительные автобусы на кладбища. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Так, с 07:56 будет курсировать автобус маршрута №320к «9-е Января — Хохряки». Отправляться он будет приблизительно каждые 15 минут по мере накопления пассажиров. Последний рейс отправится в путь от остановки «9-е Января» в 13:43, из Хохряков — в 14:09.

Между Южной автостанцией и Южным кладбищем с 07:30 будет курсировать маршрут №317к. Последний автобус с кладбища отправится в 14:10.