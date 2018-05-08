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В Ижевске в День Победы пусть дополнительные автобусы на кладбища
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В Ижевске в День Победы пусть дополнительные автобусы на кладбища 

ИА «Сусанин» 34 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День Победы пусть дополнительные автобусы на кладбища. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.
Так, с 07:56 будет курсировать автобус маршрута №320к «9-е Января — Хохряки». Отправляться он будет приблизительно каждые 15 минут по мере накопления пассажиров. Последний рейс отправится в путь от остановки «9-е Января» в 13:43, из Хохряков — в 14:09.
Между Южной автостанцией и Южным кладбищем с 07:30 будет курсировать маршрут №317к. Последний автобус с кладбища отправится в 14:10.
Также на Южное кладбище будет ездить автобус маршрута №41к от собора Александра Невского. Рейс запустят в 07:30, интервал составит от 15 до 30 минут в зависимости от накопления пассажиров. Последний рейс с кладбища — в 14.30.
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