Анапа и Туапсе вошли в десятку популярных среди туристов городов воинской славы 

Анапа и Туапсе пользуются популярностью среди туристов. Интернет‐сервис составил рейтинг городов воинской славы России, которые чаще всего посещают путешественники накануне 9 мая и в День Победы. Курорты вошли в ТОП-10. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В список городов-лидеров помимо Туапсе и Анапы вошли Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров и Ростов-на-Дону. Места распределялись по данным бронирования.
Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов на 9 мая.