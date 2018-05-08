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Анапа и Туапсе вошли в десятку популярных среди туристов городов воинской славы
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Анапа и Туапсе вошли в десятку популярных среди туристов городов воинской славы 

360tv.ru 1 час назад
Анапа и Туапсе пользуются популярностью среди туристов. Интернет‐сервис составил рейтинг городов воинской славы России, которые чаще всего посещают путешественники накануне 9 мая и в День Победы. Курорты вошли в ТОП-10. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В список городов-лидеров помимо Туапсе и Анапы вошли Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров и Ростов-на-Дону. Места распределялись по данным бронирования.
Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов на 9 мая.
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