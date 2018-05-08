Три часа кружили над Рощино и улетели в Кольцово: авиапассажиры рассказали про 10-часовой путь из Москвы в Тюмень 

Густой утренний туман внес коррективы в работу аэропорта Рощино. Пассажирам уральских авиалиний, которые летели сегодня ночью из Москвы в Тюмень, пришлось изрядно понервничать. Их самолет более трех часов кружил над тюменской авигаванью в ожидании разрешения на посадку, а когда топливо стало заканчиваться — был направлен на дозаправку в Екатеринбург. В 6:30 примерно мы полетели в Екатеринбург. Там уже были тюменские рейсы других компаний. Сначала нас не хотели выпускать из самолета, но все пассажиры начали ругаться, и тогда нас отвезли в аэропорт Кольцово. Там дали воду и где то через час мы вылетели в Тюмень. В целом все довольны компанией, они же не виноваты, что погода нелетная, — рассказала 72.ru одна из пассажирок авиарейса U6341. В Тюмень пассажиры прибыли ближе к полудню. В общей сложности дорога из Москвы в Тюмень заняла более 10 часов. Утром читатели 72.ru рассказали, что на дозаправку в Кольцово был направлен и рейс авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Тюмень. Из-за густого утреннего тумана аэропорт Рощино на протяжении нескольких часов не принимал и не выпускал самолеты.