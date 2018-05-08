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Забастовка авиадиспетчеров в Италии: более 700 рейсов отменены
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Забастовка авиадиспетчеров в Италии: более 700 рейсов отменены 

Мир24 2 часа назад
Фото: Главный региональный
В Италии из-за забастовки авиадиспетчеров отменили более 700 рейсов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщается, забастовку объявили сразу несколько профсоюзов. Стачки разделились на два временных промежутка. Часть бастующих приостановила работу с 10:00 до 18:00 по местному времени, а часть — с 13:00 по 17:00. Забастовка затронула аэропорты крупных городов — Рима, Милана, Неаполя, Венеции и Болоньи. Ведущий авиаперевозчик страны — Alitalia — объявил об отмене более 200 рейсов. Кроме того, отменили полеты авиакомпании Ryanair, EasyJet и British Airways.
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