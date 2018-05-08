Забастовка авиадиспетчеров в Италии: более 700 рейсов отменены

Италии из-за забастовки авиадиспетчеров отменили более 700 рейсов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Милана, Неаполя, Как сообщается, забастовку объявили сразу несколько профсоюзов. Стачки разделились на два временных промежутка. Часть бастующих приостановила работу с 10:00 до 18:00 по местному времени, а часть — с 13:00 по 17:00. Забастовка затронула аэропорты крупных городов — Рима Венеции и Болоньи. Ведущий авиаперевозчик страны — Alitalia — объявил об отмене более 200 рейсов. Кроме того, отменили полеты авиакомпании Ryanair, EasyJet и British Airways.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ