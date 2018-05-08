В Nordwind ответили на обвинения ФАС в незаконном использовании символики ЧМ-2018

Авиакомпания Nordwind отрицает использование официальной символики Чемпионата мира по футболу—2018, о чем заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), и выражает недоумение распространенной ФАС соответствующей информацией, сообщили RNS в авиакомпании.

Ранее 8 мая в ФАС сообщили, что Московское УФАС России признало действия компании «Северный ветер» (авиакомпания Nordwind Airlines) актом недобросовестной конкуренции в части использования авиакомпанией символики ЧМ—2018. В ФАС отметили, что «авиакомпания размещала на своем сайте информацию о финальном матче Чемпионата мира по футболу, о запланированных полетах в связи с чемпионатом, незаконно используя символику грядущего спортивного праздника». По мнению регулятора, незаконное использование символики может нанести значительный материальный и репутационный ущерб стране-организатору Чемпионата мира по футболу, поскольку вводит потребителей в заблуждение о причастности авиакомпании Nordwind Airlines к турниру.

«Распространение информации 8 мая и преподнесение ее со стороны УФАС в качестве «новости» вызывает недоумение. Авиакомпания Nordwind не использовала официальную символику Чемпионата Мира по футболу — 2018, но анонсировала свою полетную программу регулярных рейсов, которая была запланирована, в том числе и в города проведения отборочных игр мундиаля. Соответствующая новость была опубликована 15 ноября 2017 года при чествовании юбилейного пассажира авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево », — прокомментировали RNS ситуацию в авиакомпании.

Также в Nordwind сказали, что после получения предупреждения УФАС по Москве 11 декабря 2017 года, в котором было указано не использовать в новостях авиакомпании словосочетания: «Мы летим на Чемпионат мира по футболу—2018», «города проведения матчей мундиаля» и аналогичные наименования спортивного мероприятия, авиакомпания удалила все упоминания на сайте Nordwind, которые прямо или косвенно ассоциируются с запланированным проведением Чемпионата мира по футболу — 2018.

«Таким образом, предупреждение УФАС было выполнено, административное дело прекращено. Никаких последующий предписаний авиакомпания со стороны УФАС не получала», — отметили в Nordwind.