ФАС признала незаконным использование авиакомпанией Nordwind символики ЧМ-2018

Московское УФАС России признало действия компании «Северный ветер» (авиакомпания Nordwind Airlines) актом недобросовестной конкуренции, сообщило управление.

«Авиакомпания размещала на своем сайте информацию о финальном матче Чемпионата мира по футболу, о запланированных полетах в связи с чемпионатом, незаконно используя символику грядущего спортивного праздника», — говорится в сообщении.

Регулятор считает, что незаконное использование символики может нанести значительный материальный и репутационный ущерб стране-организатору Чемпионата мира по футболу, поскольку вводит потребителей в заблуждение о причастности авиакомпании Nordwind Airlines к турниру.

ФАС выявила в действиях авиакомпании нарушения статей закона о защите конкуренции. Служба в ближайшее время возбудит административное производство в отношении компании «Северный ветер».