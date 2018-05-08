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ФАС признала незаконным использование авиакомпанией Nordwind символики ЧМ-2018
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ФАС признала незаконным использование авиакомпанией Nordwind символики ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Московское УФАС России признало действия компании «Северный ветер» (авиакомпания Nordwind Airlines) актом недобросовестной конкуренции, сообщило управление.
«Авиакомпания размещала на своем сайте информацию о финальном матче Чемпионата мира по футболу, о запланированных полетах в связи с чемпионатом, незаконно используя символику грядущего спортивного праздника», — говорится в сообщении.
Регулятор считает, что незаконное использование символики может нанести значительный материальный и репутационный ущерб стране-организатору Чемпионата мира по футболу, поскольку вводит потребителей в заблуждение о причастности авиакомпании Nordwind Airlines к турниру.
ФАС выявила в действиях авиакомпании нарушения статей закона о защите конкуренции. Служба в ближайшее время возбудит административное производство в отношении компании «Северный ветер».
Парк NordWind состоит из 22 воздушных судов типа Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321. Маршрутная сеть включает более 200 направлений по России и зарубежным странам, регулярные рейсы выполняются из аэропорта Шереметьево. Из аэропорта «Симферополь» NordWind летает в 25 городов России прямыми рейсами.
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