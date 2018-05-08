«АльфаСтрахование» обещает туристам моментальные выплаты

"АльфаСтрахование" и туристический онлайн-сервис tutu.ru запустили продажи страхового полиса с моментальными выплатами для путешествующих пассажиров. Его можно приобрести при покупке авиабилетов, и если рейс будет задержан или отменен, компенсация поступит на банковскую карту клиента в тот же день.

Пассажир получит до 10 тысяч рублей: в случае задержки или отмены рейса «АльфаСтрахование» выплатит по 1 тысяче за каждый час ожидания вылета, страховой случай начинается через 240 минут с момента задержки рейса. Справок о задержке предоставлять не нужно — компания сама отследит статус рейса.

До 40 тысяч рублей можно будет получить за поврежденный или утерянный багаж, еще 10 тысяч — за промедление при выдаче багажа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Одновременно полис предусматривает выплаты пассажиру и при наступлении несчастных случаев во время перелета — лимит составляет 500 тысяч рублей.

"АльфаСтрахование" стремится создавать максимально простые и удобные страховые сервисы. И защита для путешествующих с моментальной выплатой на карту особенно важна, если человек находится вне дома, в командировке или в путешествии, и не может заниматься оформлением документов и посещать офис страховой компании. При задержке рейса сумму возмещения можно потратить на новые билеты или любые другие нужны, появившиеся за период длительного ожидания", — пояснил директор по партнерским онлайн-продажам «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев.

Выплаты по иным рискам в полисе пока производятся не в автоматическом порядке как по задержке или отмене рейса, но «АльфаСтрахование» работает над решением и этого кейса.

"Ведь уже сейчас для оформления выплат по всем среднестатистическим страховым случаям «АльфаСтрахование» не требует предоставления оригиналов справок и разного рода документов — вы можете заявить о страховом случае на сайте alfastrah.ru или через мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» и не тратить время и средства на посещение офиса страховщика и пересылку оригиналов документов, как это заведено у всех остальных страховых компаний", — добавил Д. Мигачев.