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В Волгограде открыли новый терминал аэропорта
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В Волгограде открыли новый терминал аэропорта 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
В международном аэропорту Волгограда открылся новый терминал внутренних авиалиний, сообщает пресс-служба администрации региона.
— Аэропорт Волгограда практически полностью завершает реконструкцию, которую мы проводили последние несколько лет для подготовки этого крупнейшего инфраструктурного объекта, всей авиационной отрасли нашей страны к ЧМ-2018, — сказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства России Максим Соколов. — В короткие сроки этот аэропортовый комплекс преобразился от начала и до конца. Для Волгограда — это огромный задел, и не только для того, чтобы достойно встретить болельщиков и участников чемпионата мира по футболу, это задел для развития инвестиционной и туристической привлекательности региона, всего юга нашей страны.
Обновленная воздушная гавань находится на 26-м месте в стране по количеству пассажиров. Площадь введенного в строй международного терминала — 5000 квадратных метров, пропускная способность — 720 пассажиров в час. В здании предусмотрены точки питания, медпункт, работают лифты и эскалаторы. Здесь же создан конференц-зал. В аэропорту появилась техника для работы с контейнерными перевозками, новые аэродромные тягачи. В ближайших планах значится строительство четырех телетрапов.
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