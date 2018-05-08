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В аэропорту Волгограда открыли новый терминал
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В аэропорту Волгограда открыли новый терминал 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Волжская правда
В международном аэропорту Волгограда открыли новый терминал внутренних авиалиний «В», сообщает «НовостиВолгограда.ру».
Строительство нового терминала началось в 2017 году и завершилось в апреле текущего года. Площадь застройки составила 5 тыс. квадратных метров. Пропускная способность нового объекта — 720 пассажиров в час.
Как отметил и.о. министра транспорта Максим Соколов, присутствовавший на церемонии открытия, модернизация аэропорта в Волгограде откроет для города новые возможности.
«Завершается работа по подготовке транспортной сферы Волгограда к чемпионату мира по футболу. Аэропорт преобразился — обновлены системы безопасности, создан огромный задел для развития инвестиционного климата. Сегодняшнее событие — большой подарок ветеранам, которые прибудут в город-герой на празднование Дня Победы 9 мая», — сказал Соколов.
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