В аэропорту Волгограда открыли новый терминал

В международном аэропорту Волгограда открыли новый терминал внутренних авиалиний «В», сообщает «НовостиВолгограда.ру».

Строительство нового терминала началось в 2017 году и завершилось в апреле текущего года. Площадь застройки составила 5 тыс. квадратных метров. Пропускная способность нового объекта — 720 пассажиров в час.

Как отметил и.о. министра транспорта Максим Соколов , присутствовавший на церемонии открытия, модернизация аэропорта в Волгограде откроет для города новые возможности.

«Завершается работа по подготовке транспортной сферы Волгограда к чемпионату мира по футболу. Аэропорт преобразился — обновлены системы безопасности, создан огромный задел для развития инвестиционного климата. Сегодняшнее событие — большой подарок ветеранам, которые прибудут в город-герой на празднование Дня Победы 9 мая», — сказал Соколов.