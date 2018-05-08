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В Дании построят деревянный небоскреб в форме спирали
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В Дании построят деревянный небоскреб в форме спирали 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Это грандиозное сооружение расположится в одном часе езды от Копенгагена посреди заповедных лесов. Закончить строительство планируют к концу осени.
Изюминкой идеи является строительство из дерева. Спиралевидная конструкция откроет туристам потрясающий панорамный вид на лесные просторы Зеландии, пишет The Local.
«Отцом» этого необычного объекта является датская архитектурная фирма Effect. По их замыслу, деревянный небоскреб станет привлекательным дополнением к «Лагерю развлечений». На территории парка уже расположен спортивный комплекс с веревочными тропами и воздушными маршрутами.
На сегодняшний день «Лагерь приключений» ежегодно посещают 18 тысяч человек, с открытием новой достопримечательности количество туристов планируют увеличить до ста тысяч.
Строительство объектов из дерева набирает популярность. Так в Норвегии в 2014 году взялись за постройку самого высокого деревянного жилого здания. А вот любителям всего мистического будет интересно посещение оригинального домика Ufogel, который расположен на травянистом склоне в Западном Тироле.
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