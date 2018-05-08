В Дании построят деревянный небоскреб в форме спирали

Это грандиозное сооружение расположится в одном часе езды от Копенгагена посреди заповедных лесов. Закончить строительство планируют к концу осени.

Изюминкой идеи является строительство из дерева. Спиралевидная конструкция откроет туристам потрясающий панорамный вид на лесные просторы Зеландии, пишет The Local.

«Отцом» этого необычного объекта является датская архитектурная фирма Effect. По их замыслу, деревянный небоскреб станет привлекательным дополнением к «Лагерю развлечений». На территории парка уже расположен спортивный комплекс с веревочными тропами и воздушными маршрутами.

На сегодняшний день «Лагерь приключений» ежегодно посещают 18 тысяч человек, с открытием новой достопримечательности количество туристов планируют увеличить до ста тысяч.