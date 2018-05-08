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Расследование началось по факту сближения двух самолетов Boeing над Москвой
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Расследование началось по факту сближения двух самолетов Boeing над Москвой 

РИАМО 2 часа назад
По факту сближения двух пассажирских лайнеров Boeing компании «Аэрофлот» в небе над Москвой началось расследование, сообщил РИАМО во вторник представитель ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».
Над столичным аэропортом «Шереметьево» опасно сблизились два Boeing, столкновение было предотвращено бортовыми системами, когда между самолетами было около 300 метров.
«Вчера в 16:20 у Boeing сработала система, оповещающая об опасном сближении. Один лайнер летел в Краснодар из Москвы, другой из Шанхая в «Шереметьево». По данному факту ведется расследование», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что оба лайнера принадлежат авиакомпании «Аэрофлот».
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