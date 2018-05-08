Расследование началось по факту сближения двух самолетов Boeing над Москвой

Он добавил, что оба лайнера принадлежат авиакомпании «Аэрофлот».

РИАМО: последние новости

Землю и здание передали в собственность Луховиц для развития туризма

Сергиев Посад и Коломна вошли в топ‑10 городов РФ по числу туристов на одного жителя

«Экоэлектричка» 26 мая и 2 июня доставит гостей на фестиваль сов и соколиную охоту