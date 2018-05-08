«Саратовские авиалинии» испытывают проблемы с чартерными рейсами

Греческий туроператор «Музенидис Трэвел» отменил программу прямых вылетов из Саратова Салоники на этот год, которая была запланирована с 3 июня по 7 октября. Руководство туркомпании сообщило, что одной из причин такого решения стали неясные перспективы авиаперевозчика. В конце апреля Росавиация продлила ограничение действия его сертификата до 30 мая.

Гендиректор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди в комментарии порталу TourDom.ru сказал, что прямые рейсы из Саратова плохо заполнялись: «Обычно по состоянию на конец мая мы уже продавали 60% полетной программы. Сейчас продано всего 20% в связи с неопределенностью с перевозкой».

В подвешенном состоянии судьба «Саратовских авиалиний» находится с февраля, после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье , в котором погиб 71 человек. Росавиация запретила компании полеты на этом виде воздушных судов, а глава ведомства Александр Нерадько даже предлагал ей добровольно отказаться от авиаперевозок. Все это привело к тому, что число желающих лететь на море напрямую из Саратова поубавилось.

Один из первых чартеров «Иволги» из турецкого Даламана 5 мая был задержан на 28 часов. В компании сообщили, что «Эмбрайер-190» не смог увезти туристов домой «по технической причине».

Директор компании «Лагуна Тур» Дмитрий Анпилогов в разговоре с «ФедералПресс» высказал мнение, что проблемы авиаперевозчика могут быть связаны с недостатком самолетов. «Аны», которых у него было больше всего, теперь не летают. В парке «Иволги» остались пять возрастных Як-42Д и два бразильских «Эмбрайера». Компания заявила о приобретении еще двух «Эмбрайеров» и «Боинга 737», однако пока не сняты вопросы Росавиации, принять их в свой парк авиакомпания не может. «Боинг» приобретается для рейсов из других городов, поскольку взлетно-посадочная полоса в действующем аэропорту Саратова не рассчитана на этот тип судна.

По мнению Анпилогова, некоторые действия Росавиации оказались лишними: не имели за собой реальных последствий, но нанесли репутационный ущерб авиакомпании. Тем не менее, туры с вылетом из Саратова все равно продолжают покупать. Турфирмы оказались готовы к форс-мажору, так как неоднократно уже сталкивались с такими ситуациями — например, когда «Саратовским авиалиниям» запрещали летать за рубеж.

«Механизм действий в таких случаях отлажен. Туркомпании пересаживают своих туристов на рейсы из других городов с теми же датами, теми же операторами, иногда даже по льготным расценкам. Как правило, это происходит даже с возвратом денег, потому что прямые полеты из Саратова дороже, чем из других городов. С каждым клиентом вопрос решается индивидуально. Если его не устраивает ни один вариант, тогда мы обязаны вернуть деньги», — сказал Анпилогов.

В пресс-службе «Саратовских авиалиний» сообщили, что компания остается чартерным перевозчиком по маршрутам «Саратов-Даламан» и «Саратов-Анталья» (последний — по 4 раза в неделю), а также «Минводы-Салоники» и «Владикавказ-Анталья». Мнение о «нехватке самолетов» в компании предпочли не комментировать. Заявка на снятие ограничения была подана в Росавиацию еще в апреле, госорган продлил его срок для того, чтобы удостовериться в выполнении авиаперевозчиком всех необходимых требований.