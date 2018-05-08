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Россияне впервые попали в туристический список на полет к МКС
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Россияне впервые попали в туристический список на полет к МКС 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
У кандидатов будут проверять психологическое состояние, медицинские показатели готовности к таким большим перегрузкам, а также им предстоит пройти подготовку наравне с космонавтами.
Несколько граждан России есть в списке претендентов на возможность отправиться на орбиту в качестве космических туристов в апреле 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что российские специалисты в ближайшие месяцы отберут подходящих для выхода в космос туристов. У кандидатов будут проверять психологическое состояние, медицинские показатели готовности к таким большим перегрузкам, а также им предстоит пройти подготовку наравне с космонавтами.
Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года на борту корабля «Союз МС-12» в десятидневный полет на МКС может отправиться космический турист.
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