Россияне впервые попали в туристический список на полет к МКС

У кандидатов будут проверять психологическое состояние, медицинские показатели готовности к таким большим перегрузкам, а также им предстоит пройти подготовку наравне с космонавтами.

Несколько граждан России есть в списке претендентов на возможность отправиться на орбиту в качестве космических туристов в апреле 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что российские специалисты в ближайшие месяцы отберут подходящих для выхода в космос туристов. У кандидатов будут проверять психологическое состояние, медицинские показатели готовности к таким большим перегрузкам, а также им предстоит пройти подготовку наравне с космонавтами.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года на борту корабля «Союз МС-12» в десятидневный полет на МКС может отправиться космический турист.