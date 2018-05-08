Источник рассказал, кому Россия предложила туристический полет на МКС

Летом 2017 года стало известно, что очередным космическим туристом может стать кандидат из Азии. Впоследствии в СМИ появилась информация, что в 2019 году на МКС может отправиться гражданин ОАЭ. В сентябре 2017 года в ходе Международного астронавтического конгресса в Австралии Россия и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве, одним из направлений которого стала помощь в отборе и подготовке арабских космонавтов. Весной 2018 года Роскосмос объявил, что интерес к отправке своего космонавта на МКС проявляет также Бахрейн

"В связи с переносом на 2019 год запуска к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука» и связанного с этим отказом от увеличения российского экипажа станции до трех человек, в кораблях «Союз» осенью этого и весной 2019 года образовались свободные места. В связи с невозможностью оперативно подготовить третьего члена экипажа к осени, место в «Союзе» в октябре займет грузовой контейнер, а весной 2019 года планируется предоставить место участнику космического полета или туристу. Соответствующие предложения разосланы в компанию Space Adventures, Европейское космическое агентство и компанию Boeing , которая ранее закупила места для полетов на МКС астронавтов NASA", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что наиболее вероятным кандидатом на полет в 2019 году является представитель Объеденных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Переговоры о такой возможности ведутся уже около года и достигнуты договоренности, что российские специалисты будут привлечены к медицинскому отбору и подготовке кандидатов из ОАЭ для полета.

Еще один источник РИА Новости уточнил, что в настоящее время предварительно обсуждается полет двух иностранных кандидатов. «Один из них — представитель ОАЭ», — рассказал собеседник. Вторым может стать кандидат из Бахрейна.

В то же время, по его словам, для России в экономическом плане более выгоден полет профессиональных астронавтов из США или Европы, поскольку это длительная полугодовая экспедиция, а не десятисуточный полет.

"В этой связи, если у ЕКА и NASA появится желание отправить на МКС своего космонавта в длительную экспедицию, приоритет будет отдаваться им", — сказал собеседник агентства.

При этом он выразил сомнение, что Европейское космическое агентство в связи с длительностью согласования решений между странами-участниками, а также отсутствием свободных средств, успеет воспользоваться возможностью и в течение нескольких месяцев принять соответствующее решение о полете своего астронавта.

В свою очередь собеседник РИА Новости в Центре подготовки космонавтов рассказал, что в настоящее время никаких контрактов на полет космических туристов не подписано.

"Для отправки туриста весной следующего года кандидат должен быть отобран в ближайшие месяцы, чтобы приступить к подготовке за полгода до полета, то есть уже этой осенью", — рассказал он.

Как уточнил еще один собеседник, если будет принято решение о полете космонавтов из ОАЭ или Бахрейна, то контракт будет проходить через дочернюю структуру Роскосмоса компанию «Главкосмос», а не через туристическую компанию Space Adventures. В свое время через нее оформлялись контракты на полеты на МКС представителя Малайзии Шейха Музафара Шукора и гражданина Казахстана Айдына Аимбетова. В отличие от космических туристов, которые оплачивают полет из собственных средств, «участники космического полета по программе экспедиции посещения» совершают полет за счет

национальных космических агентств. В рамках своего полета такие космонавты проводят программу экспериментов.

Представитель компании Space Adventures, которая занимается организацией полетов космических туристов, Сергей Костенко пояснил РИА Новости, что не располагает сведениями о ведущихся переговорах с какими-либо туристами о возможности полета на МКС в 2019 году. В то же время, по его сведениям, возможность для организации такого полета действительно существует.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий ЕКА и NASA. В компании «Главкосмос» сообщили, что не располагают информацией о полете туристов. В Роскосмосе отказались от комментариев.