Болгария радуется туристам и рассчитывает на большее

Румынии, Турции, России, Великобритании, Израиля, Польши, Чехии и Министр по туризму Болгарии Николина Ангелкова считает, что летние показатели также превзойдут прошлогодние минимум на 5%. Летом 2017 года в Болгарии отдохнуло 5,3 млн иностранцев. Чиновник рассчитывает на рост потока отдыхающих из Германии Венгрии , передает «Русская Болгария».

Николина Ангелкова подчеркивает, что важным фактором привлечения туристов является хороший уход за морскими пляжами, отелями и ресторанами. В этом направлении уже немало делается. Так, в 2018 году 13 болгарских пляжей получили международный сертификат качества «Голубой флаг». По сравнению с прошлым годом число отмеченных наградой пляжей увеличилось на два.

Российские туристы нередко становятся покупателями недвижимости на территории Болгарии и вносят свою лепту в рост числа сделок.