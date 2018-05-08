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Болгария радуется туристам и рассчитывает на большее
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Болгария радуется туристам и рассчитывает на большее 

Prian.ru 39 минут назад
Фото: Prian.ru
Министр по туризму Болгарии Николина Ангелкова считает, что летние показатели также превзойдут прошлогодние минимум на 5%. Летом 2017 года в Болгарии отдохнуло 5,3 млн иностранцев. Чиновник рассчитывает на рост потока отдыхающих из Германии, Румынии, Турции, России, Великобритании, Израиля, Польши, Чехии и Венгрии, передает «Русская Болгария».
Николина Ангелкова подчеркивает, что важным фактором привлечения туристов является хороший уход за морскими пляжами, отелями и ресторанами. В этом направлении уже немало делается. Так, в 2018 году 13 болгарских пляжей получили международный сертификат качества «Голубой флаг». По сравнению с прошлым годом число отмеченных наградой пляжей увеличилось на два.
Российские туристы нередко становятся покупателями недвижимости на территории Болгарии и вносят свою лепту в рост числа сделок.
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