Россию и Южную Корею соединит новый авиамаршрут

Лайнеры будут летать один раз в неделю в каждый город: по средам — по маршруту Янъян-Хабаровск, по субботам — Янъян-Владивосток. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Якутия», которая выделит на эти маршруты ближнемагистральные лайнеры Sukhoi Superjet 100.

"В последнее время среди корейских туристов наблюдается рост интереса к поездкам в Россию. Многие хотели бы проехать по Транссибирской железной дороге и побывать на Дальнем Востоке РФ. Ожидаем также, что к нам будет прилетать больше и гостей из России", — заявили в правительстве провинции Канвон, где находится Янъян.

Было также отмечено, что нынешние рейсы будут действовать пока в теплый сезон — до конца ноября. Но в случае постоянного пассажиропотока возможно, что маршруты станут круглогодичными.