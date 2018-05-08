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Россию и Южную Корею соединит новый авиамаршрут
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Россию и Южную Корею соединит новый авиамаршрут 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Россия и Южная Корея продолжают активизировать сотрудничество в сфере пассажирских авиаперевозок. Как сообщили южнокорейские СМИ, с 16 мая между корейским аэропортом Янъян, что на восточном побережье страны, и городами Владивосток и Хабаровск открываются два новых маршрута.
Лайнеры будут летать один раз в неделю в каждый город: по средам — по маршруту Янъян-Хабаровск, по субботам — Янъян-Владивосток. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Якутия», которая выделит на эти маршруты ближнемагистральные лайнеры Sukhoi Superjet 100.
"В последнее время среди корейских туристов наблюдается рост интереса к поездкам в Россию. Многие хотели бы проехать по Транссибирской железной дороге и побывать на Дальнем Востоке РФ. Ожидаем также, что к нам будет прилетать больше и гостей из России", — заявили в правительстве провинции Канвон, где находится Янъян.
Было также отмечено, что нынешние рейсы будут действовать пока в теплый сезон — до конца ноября. Но в случае постоянного пассажиропотока возможно, что маршруты станут круглогодичными.
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