Расходы на ЧМ-2018 в Казани превысят 4,4 млрд рублей

Из них половину Татарстан взял на себя.

Эксперты считают, что вложения окупятся. «Пропиарить Казань на весь мир с точки зрения спорта и культурного наследия — это привлечь туристов на несколько лет вперед. Матчи, которые будут в Казани, бесспорно войдут в историю мирового футбола», — заявил газете «Коммерсантъ» директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев

ЧМ-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля. Казань примет шесть матчей, в том числе две игры плей-офф.

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