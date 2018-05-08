Расходы на ЧМ-2018 в Казани превысят 4,4 млрд рублей 

Из них половину Татарстан взял на себя.
Эксперты считают, что вложения окупятся. «Пропиарить Казань на весь мир с точки зрения спорта и культурного наследия — это привлечь туристов на несколько лет вперед. Матчи, которые будут в Казани, бесспорно войдут в историю мирового футбола», — заявил газете «Коммерсантъ» директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.
ЧМ-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля. Казань примет шесть матчей, в том числе две игры плей-офф.
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