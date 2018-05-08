Южная часть Соловков впервые будет доступна туристам с июня

АРХАНГЕЛЬСК , 8 мая. / ТАСС /. Туристы впервые смогут посетить южную часть Соловецкого архипелага, для этого с июня будет использоваться аэролодка, рассказал ТАСС директор компании «Белое море», гид Олег Кодола.

Как он пояснил, южная часть Соловков практически недоступна для обычных транспортных средств как по суше, так и по морю. «По старой дороге не проехать, потому что там ручьи, и никаким транспортом не получалось организовать экскурсии. С моря тоже не подойти, потому что южная часть архипелага — это один сплошной риф, и никакое судно, никакая лодка не может подойти», — сказал Кодола.

По словам организатора туров, впервые в туристический маршрут будут включены новые объекты: живописный мыс Печак и мыс Березовый, где сохранились остатки монастырских сооружений.

"Сейчас пока на Белом море лед, поэтому аэролодку мы будем перегонять на Соловки по открытой воде в конце мая. Сначала мы опробуем ее сами в течение недели, а 7 июня у нас запланированы первые туристы. Аэролодка — это вид спецтехники, это непотопляемое судно, которое может передвигаться по болотам, по снегу, по мелководью, ползет через камни, торосы. Аэролодка даст возможность посетить те части [архипелага], которые никогда не были доступны для массового туриста", — пояснил Кодола.

Как сказала ТАСС заместитель министра культуры по вопросам туризма Архангельской области Светлана Зеновская, открытие туристического маршрута в южной части Соловков привлечет на архипелаг уже опытных туристов. «Безусловно, открытие новых эксклюзивных маршрутов и туров способствует продвижению Архангельской области как в стране, так и в мире, привлекая опытных и искушенных туристов. Соловки — это особое место, туда гости возвращаются в надежде изучить и познать что-то новое. Уверена, что данный турмаршрут будет пользоваться большим спросом, и маршрутов с использованием аэролодок будет становиться больше», — отметила Зеновская.

По оценке Кодолы, в основном Соловецкие острова посещают туристы из Москвы . «До 80% посещений — это Москва, 10-12% — Санкт-Петербург , остальное — вся страна», — уточнил он. Туристический поток на Соловецкие острова в год достигает 32 тысяч человек.

О Соловецких островах

На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России

Монастырская жизнь на архипелаге прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь, или Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).