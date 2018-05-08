Можайск вошел в топ‑3 самых популярных малых городов воинской славы

В топ-3 рейтинга малых городов воинской славы России для путешествий на праздники вошел подмосковный Можайск , говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг малых городов воинской славы России для путешествий на праздники. В рейтинг вошли города, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы», с населением до 100 тысяч человек.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности малых городов воинской славы у туристов.

9 мая 2018 года в городах воинской славы России пройдут праздничные салюты и торжественные мероприятия.