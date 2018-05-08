Можайск вошел в топ‑3 самых популярных малых городов воинской славы 

В топ-3 рейтинга малых городов воинской славы России для путешествий на праздники вошел подмосковный Можайск, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг малых городов воинской славы России для путешествий на праздники. В рейтинг вошли города, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы», с населением до 100 тысяч человек.
«Выборг и Гатчина в Ленинградской области, Можайск в Московской области, Старая Русса в Псковской области, Ржев в Тверской области, Козельск в Калужской области, Ельня в Смоленской области, Луга в Ленинградской области, Калач-на-Дону в Волгоградской области и Малгобек в Ингушетии вошли в топ-10 малых городов воинской славы у туристов», — говорится в сообщении.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности малых городов воинской славы у туристов.
9 мая 2018 года в городах воинской славы России пройдут праздничные салюты и торжественные мероприятия.