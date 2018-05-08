Отменены все майские рейсы теплохода «Князь Владимир» 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Рейсы теплохода «Князь Владимир» на май 2018 года отменены, дальнейшая продажа круизов осуществляется без изменений, сообщает пресс-служба компании-туроператора «Черноморские круизы».
Ранее первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера «Князь Владимир», запланированный на 6 мая, был отменен второй раз. На судне произошел пожар.
Изначально теплоход должен был отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили по техническим причинам.
"Сейчас мы занимаемся оповещением всех клиентов об отмене майских рейсов теплохода и производим возврат средств за путёвки, приобретённые на эти даты", — цитирует портал «Турдом» сотрудников компании «Инфофлот», генерального агента по продаже черноморских круизов на этом теплоходе.
Напомним, регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению президента России Владимира Путина. За сезон 2017 года лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек.