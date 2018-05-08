Отменены все майские рейсы теплохода «Князь Владимир»

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Рейсы теплохода «Князь Владимир» на май 2018 года отменены, дальнейшая продажа круизов осуществляется без изменений, сообщает пресс-служба компании-туроператора «Черноморские круизы».

Ранее первый в этом сезоне рейс из Сочи Крым круизного лайнера «Князь Владимир», запланированный на 6 мая, был отменен второй раз. На судне произошел пожар.

Изначально теплоход должен был отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили по техническим причинам.

"Сейчас мы занимаемся оповещением всех клиентов об отмене майских рейсов теплохода и производим возврат средств за путёвки, приобретённые на эти даты", — цитирует портал «Турдом» сотрудников компании «Инфофлот», генерального агента по продаже черноморских круизов на этом теплоходе.