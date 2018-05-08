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Теплоходы начнут курсировать по Ижевскому пруду в субботу
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Теплоходы начнут курсировать по Ижевскому пруду в субботу 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Теплоходы начнут курсировать по Ижевскому пруду в ближайшую субботу, 12 мая. Об этом сообщается в официальной группе компании ИжГЭТ в соцсети ВКонтакте.
«В начале сезона количество рейсов в выходные дни будет минимальным — 11:15, 13:35 и 15:50. К лету количество рейсов увеличится», — говорится в сообщении.
Пока теплоходы будут курсировать только до Соловьевских дач через причал на бульваре Воскресенского (со стороны завода Купол). На бульваре в понедельник, 7 мая, установили плавучую конструкцию для посадки и высадки пассажиров.
Стоимость билета в этом сезоне составит 110 рублей, льготный билет — 55 рублей.
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