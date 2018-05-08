Аэропорту Абакана разрешили принимать «Боинги» и «Дугласы» 

Абаканский аэропорт получил разрешение Росавиации на посадку грузовых широкофюзеляжных самолетов McDonnell Douglas MD‐11 F и Boeing‐747‐8F и их модификаций. Такое решение, считают специалисты, позволит воздушной гавани Хакасии конкурировать с более крупными аэродромами Новосибирска и Красноярска. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу.
По словам представителей пресс-центра аэропорта, в ближайшее время также планируются переговоры с авиакомпаниями AirBridgeCargo и Lufthansa.
Глава республики Хакасия Виктор Зимин снова инициировал вопрос о расширении географии рейсов местного аэропорта. По его словам, несмотря на многомиллионные вложения, лететь по-прежнему из Абакана некуда и нечем.