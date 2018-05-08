На время ЧМ в России ужесточат правила въезда

В 14 российских городах-участниках чемпионата мира по футболу будут усилены меры безопасности, сообщает телеканал «МИР 24».

Во время мундиаля въезжающим в них кыргызстанцам нужно будет пройти регистрацию по месту жительства в течение 24 часов. В эти дни также будет ограничен въезд для пассажирских и туристических автобусов за исключением тех, которые перевозят туристов регулярно.

«У нас создан отдельный штаб по проведению чемпионата при нашем посольстве. В случае если в период с 25 мая по 25 июля наши граждане будут задержаны по поводу отсутствия регистрации, то они могут обратиться к нам», — отметил заместитель председателя Государственной миграционной службы Кыргызстана Алмазбек Асанбаев.

Тех, кто едет в Россию смотреть футбол, еще до въезда в страну просят зарегистрироваться на специальном сайте и получить удостоверение болельщика.

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